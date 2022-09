Dyrlæger advarer: Det må din hund aldrig spise i skoven

En tur i skoven kan være livsfarlig for din hund.

Så kontant lyder advarslen fra dyrlæger, der ved denne tid på året råder hundeejere til at holde ekstra øje med kæledyrene.

- Hestekastanjen, der er udbredt i den danske natur, indeholder stoffet aesculin, hvilket er giftigt for hunde at indtage. Det er også gældende for hestekastanjetræets blade, blomster og bark, og disse er således mindst lige så giftige for de firbenede, fortæller Sanne Ross, som er dyrlæge ved AniCura Gistrup Dyrehospital.

- Det er derfor vigtigt, at man ikke lader sin hund komme for tæt på nedfaldne kastanjer eller kastanjedekorationer derhjemme. Særligt hvis man har en hvalp eller en ung hund, da de grundet deres store nysgerrighed er i større risiko for at blive forgiftet.

I denne uge kan man for alvor mærke efteråret, når man bevæger sig udenfor. September er også tidspunktet, hvor kastanjerne begynder at falde ned fra træerne.

Hvis din hund kaster op eller bliver lam

Skulle din hund spise en af de nedfaldne kastanjer eller din dekoration på stuebordet, skal du straks kontakte dyrlægen.

- Det har stor betydning for behandlingssuccesen, at man kontakter en dyrlæge hurtigt i tilfælde af en forgiftning. Hvis vi tilser hunden tidligt i forløbet, har vi mulighed for at behandle med et opkastmiddel, som i de fleste tilfælde vil få kastanjen ud af kroppen, inden den når til tarmsystemet, fortæller Sanne Ross.

Symptomer som diarre, opkast, nedsat appetit og lammelse ved en forgiftning vil typisk vise sig inden for to dage og i sjældne tilfælde allerede efter få timer.

Herunder er samlet en oversigt over ting i naturen, du skal holde øje med, om din hund spiser.