Dyrskue har fået dyr'skur: Ny attraktion skal lære børn om dyr og natur

Sidste år gik Det Fynske Dyrskue digitalt grundet corona, mens det fortsat er uvist, hvad der skal ske i år. Til gengæld blev Dyrskuets første helårsattraktion nogensinde indviet torsdag.

Attraktioner kalder de Dyr'skuret og er et oplevelsescenter beregnet til børn i dagpleje og børnehave, der kan lære om naturen og de mange dyr, man kan finde i den.

- Vi vil gerne give de fynske børn et sted, de kan komme hen og lære noget om dyr, insekter, natur og landbrug, siger Sara Ekknud Windell, der er dyrskuechef.

Med til indvielsen var Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), Fonden for Fynske Bank og en lokal børnehave.

Det er dejligt her. Man kan jo fange insekter Augusta Landry, børnehavebarn

Læringsmiljø for fynske børn

- Skal vi ikke få det åbnet, så vi kan se, hvad det er?, siger Peter Rahbæk Juel til flokken af børn og bliver medt med et rungendende: Jo!, hvorefter han klipper den røde snor til Dyr'skuret,

Med stor iver bliver der kreeret fuglehuse, der skal sættes op på væggen, fundet regnorme og andre insekter i jorden og hoppet i hinkeruder i det nye skur.

Børnehavebørnene lavede blandt andet fuglehuse, som Dyr'skuret blev pyntet med efterfølgende. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Det her lille center indeholder borde og stole samt en masse redskaber som forstørrelsesglas og bakker til at samle insekter op i. Derudover har vi læringsmateriale, som børnehaven kan tage med hjem, fortæller Sara Ekknud Windell.

Dyrskuret er gratis at benytte og en gave fra Fynske Banks Fond, mens Odende Kommune har sørget for planter og bede.

- Jeg har fundet tre regnorme

Udover redskaberne er der også sat en stor læringsvæg op, så børnene selv kan gå på jagt efter små, kriblnede dyr.

Noget de to børnehavebørn Augusta Landry og Lauge Moseholm har benyttet sig af.

Augusta Landry har regnorme i sin beholder. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Jeg har fundet tre regnorme, men de ligger derovre, siger Lauge Moseholm og peger på bordet.

- Det er dejligt her. Man kan jo fange insekter, smiler Augusta Landry, mens Lauge spørger, om hun vil have en af hans regnorme ned i sin grønne.

Og det glæder dyrskuechefen at se både Augusta og Lauge og de andre børnehavebørn hos Dyr'skuret.

- Det er et forsøg på at lave en base på dyrskuepladsen, som vi synes er fantastisk. De kan komme her og lære om insekter, bier og sommerfugle. Og så kan det også bruges af en dagplejer, der bare gerne vil på tur med børnene, siger Sara Ekknud Windell og tilføjer:

- Vi håber, at vi kan få lov til at holde dyrskye om to måneder, men lige nu håber jeg bare, at der er en helt masse fynske børn, der vil synes, at det her er fedt, smiler hun.

Lauge Moseholm hygger sig med at finde insekter i jorden hos Dyr'skuret. Foto: Mikkel Skov Svendsen