Dyrskue lokker med e-sportsturnering: Håber at opdyrke nye landmænd

Du kan køre rundt i landbrugsmaskiner, høste dine marker og fodre koen på dette års Fynske Dyrskue – det kommer bare til at foregå online.

Som et led i at modernisere det traditionsrige dyrskue, har Det Fynske Dyrskue valgt, at man til sommer vil afholde fynsmesterskaberne i en online computerturnering på dyrskuepladsen.

Vi vil gerne være endnu mere med på beatet Sara Ekknud Windell, dyrskuechef for Det Fynske Dyrskue.

Det bliver computerspillet Farming Simulator, der skal dystes i. Det er et computerspil, hvor man styrer en landmand, der driver sin egen gård.

- Vi vil gerne være endnu mere med på beatet, når det kommer til teenagerne. For dem er det ikke nok kun at se dyr og maskiner på en dyrskueplads.

- De vil, på en ny virtuel måde, helt tæt på og selv mærke det. Den mulighed giver vi dem nu ved at lave en computerspilsturnering, siger Sara Ekknud Windell, der er dyrskuechef for Det Fynske Dyrskue.

Det Fynske Dyrskue er en begivenhed, der varer tre dage i juni med deltagelse af godt 40.000 gæster.

Fremtidens landmænd skal findes

Under hele dyrskuet vil det være muligt at prøve kræfter med livet som landmand i spillet. På dyrskuets sidste dag ender det ud i en stor turnering, hvor der er præmier på spil.

Det er første gang, at dyrskuet laver et virtuelt område med computerstationer og online spil.

Læs også Krise eller ej: Det Fynske Dyrskue går digitalt

I Farmers Simulator dyster man i hold af tre i flere discipliner. En af banerne går ud på at samle flest halmballer på tid. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Computerturneringen er et af vores bud på, hvordan vi kan modernisere dyrskuet og blive mere interessante for de fynske teenagere, siger Sara Ekknud Windell.

Hun lægger ikke skjul på, at computerturneringen skal lokke flere unge ind i landmandsbranchen.

- Og så ville det da være vildt fedt, hvis vi i løbet af weekenden kunne opdyrke et par nye fremtidige landmænd, siger Sara Ekknud Windell.

Odense Esport støtter initiativet

Selvom det er første gang, at der bliver afholdt en computerturnering på Det Fynske Dyrskue, så er de ikke helt på bar bund. Dyrskuet modtager nemlig hjælp fra de tunge drenge, når det gælder e-sport.

Odense Esport har sagt ja til at hjælpe med hele projektet. Tre instruktører fra Odense Esport kommer til at stå til rådighed til at hjælpe de besøgende gennem spillet.

- Vi vil gerne støtte op om Det Fynske Dyrskue. Især nu, hvor vi rent faktisk har et computerspil, der passer perfekt til begivenheden, siger Aske Kiær Isaksen, der er salgs- og eventchef hos Odense Esport.

Læs også 14-årige Julie vil være verdensmester i drengesport

Helt konkret vil der blive opstillet ti computere på dyrskuepladsen. Blandt køer, heste og store landbrugsmaskiner kommer der et virtuelt område med computerstationer.

- Samtidig synes vi, at det kunne være sjovt og spændende at være til stede et helt andet sted, end vi plejer at være. Vi holder typisk til i shoppingcentre eller til computerturneringer i idrætshaller. Nu griber vi muligheden for at udbrede Esport blandt de unge på Det Fynske Dyrskue, siger Aske Kiær Isaksen.

Skal du være med?

Det er helt gratis at tilmelde sig turneringen. Det Fynske Durskue siger, at det snart bliver muligt at tilmelde sig turneringen på deres hjemmeside.

Det bliver lørdag 12. juni, at muligheden for at prøve spillet Farming Simulator opstår. Og hvis man så vil være en del af turneringen, skal man tilmelde sig, og den foregår søndag 13. juni.

Det Fynske Dyeskue er landets ældste dyrskue, som har været afholdt siden 1882. Og 139 år efter første dyrskue, kan man nu vinde Fynsmesterskaberne i computerspillet Farming Simuator på Det Fynske Dyrskue i sommeren 2021.

Ifølge daglig leder i Odense E-Sport Aske Kiær Isaksen kræver det stor præcision at spiller Farmers Simulator. Spillerne er oftest interesseret i landbrug i forvejen. Foto: Mikkel Skov Svendsen