Dystre toner og bekymrede miner - "instrumenternes dronning" risikerer at forsvinde

Lene Dams oplevelse er, at det typisk er i de mindre samfund, at manglen på organister viser sig. I Kærum Sogn kender de til problemet med manglen på organister, selvom de har stillingen besat.

- Der er et problem i, at man mange steder på landet tilbyder for få timer om ugen. Folk kan ikke leve af det. Hvis man skal uddanne organister, skal man også betale dem for det, siger Rikke Graff Kristensen, som er sognepræst.

Problemet med at finde kvalificerede organister til tangenterne strækker sig ud over store dele af Fyn.

- Det lykkes jo altid at få fat i en, men det er ikke sikkert, at det er den, man gerne vil have. Der kommer ofte kun tre ansøgninger, og så er det ikke sikkert, man finder en, der passer ind. Så må man lave et genopslag, og så kan det være, man er heldig, siger Hanne Rosendal, som er personalekonsulent for Assens, Middelfart, Midtfyn og Faaborg Provsti.