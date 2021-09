Dyt og kritik: Skolepatruljer oplever ubehagelige tilråb

Det er Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring, der står bag.

- Der er alt for mange elever i skolepatruljerne landet over, som har oplevet ubehagelige tilråb eller dårlig adfærd fra trafikanter. Det er ikke en rimelig måde at behandle børn, der udfører et stykke frivilligt arbejde for at passe på alle os andre, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Udover de fynske kommuner er 72 af landets øvrige kommuner med til at sætte fokus på problemet. Det kommer til at ske gennem vejplakater ved skolerne og videoer på sociale medier.

Rækker fuck og knytter næven

Sidste år blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt skolepatruljeinspektører, lærerne, der har ansvaret for skolepatruljerne, landet over, og det resulterede i flere end 175 beskrivelser af ubehagelige situationer.

Herunder bilister, der rækker fuck til skolepatruljen og vifter med en knyttet næve. Derudover er der også eksempler på, at de frivillige har måttet springe til siden for at undgå at blive påkørt.