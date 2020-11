Endnu en novemberdag med plusgrader - til at begynde med

Fredag på Fyn bliver endnu en novemberdag med plusgrader fra dagens begyndelse.

TV 2 Vejrets prognose siger dog, at der også er mulighed for solstrejf i løbet af dagen.

Det skulle til gengæld være ganske vist, at hele Fyn får en tør fredag, men der er lokalt også mulighed for dis og tåge.

Temperaturerne begynder ved 3-4 grader, men op ad dagen kan temperaturen stige til 6-7 grader, måske endda 8 grader.

Vinden bliver ret svag og skiftende.

Fredag aften vil der komme udbredt dis og tåge, og temperaturen falder til mellem 2 graders frost og 2 graders varme.

I weekenden skal fynboerne i dagtimerne vente tørt vejr med mulighed for sol og temperaturer et par grader under fredag.

Til gengæld ser det ud til, at man både lørdag og søndag vil kunne stå til en frostklar morgen med rim eller måske endda frost på bilruderne.

