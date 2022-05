Efter 192 kampe sagde en af klubbens egne farvel: - Det var meget følelsesladet

Et uafgjort resultat mod allerede nedrykkede SønderjyskE er formentlig noget, de fleste har glemt inden længe.

Men for OB's anfører Jens Jakob Thomasen vil søndagens kamp nok alligevel vække minder fremover.

Det var nemlig den sidste kamp for en ægte fynbo og en af klubbens egne.

- Det er svært at forberede sig på det moment, når kapitlet endegyldigt er slut. Det var meget følelsesladet. Jeg har været her i mange år og haft de her fans i ryggen i mange år, så det var mærkeligt at tage en delvis afsked med dem, siger Jens Jakob Thomasen efter kampen til TV 2 Fyn.



Han spillede som barn fodbold i Sanderum, inden han som 11-årig skiftede til de stribede fra Odense.

Siden 2015 har han været en del af seniortruppen, og i sommer blev den nu 25-årige fynbo udnævnt til anfører i den klub, hvor han har spillet hele sin professionelle karriere.