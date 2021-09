Efter 548 dage er de sidste coronarestriktioner er nu ophævet

Da regeringen offentliggjorde, at den ikke længere ville forlænge kategoriseringen af covid-19 som samfundskritisk sygdom, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen ikke vil tøve med at sætte hurtigt ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i samfundet.

Selv om coronavirus ikke længere betegnes som en samfundskritisk sygdom, opfordrer Sundhedsstyrelsen stadig til, at man holder fast i de gode vaner.

Det er eksempelvis at blive hjemme, hvis man er syg samt at vaske hænder og gøre rent ofte.