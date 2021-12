Efter aflysninger: DSB suspenderer pladsbilletkrav

Togene er netop begyndt at køre over broen i begge retninger igen, men der meldes fortsat om forsinkelser.

Forventer ikke et superspreder event

Informationschef i DSB Tony Bispeskov fortæller til TV2Fyn, at kravet er suspenderet, men at det stadig kræver, at man har købt en pladsbillet til et andet tog.

- Hvis dit tog er aflyst, så kan det ofte skabe forvirring om, hvilket tog man så kan tage. Vi vælger derfor at sige, hvis du har en pladsbillet til et andet tog, så kan du bruge den. Ligesom hvis du har en orangebillet til et tog, der er aflyst, så kan den bruges på det næste tog.

Hvordan sørger I for at folk kan holde afstand osv. som var grunden til det blev indført?

- Det gør togpersonalet. De sørger for, at man f.eks. kan sidde ned, og at togene ikke bliver overfyldt.

Så du forventer ikke dette kan blive et såkaldt superspreder event?

- Nej, det gør jeg ikke.