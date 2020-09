Efter bryllupsfest: Brandts afviser ansvar - men vil stramme op

En video fra en bryllupsfest i Odense har de seneste dage fået stor opmærksomhed. Videoen viser en stor gruppe gæster danse og feste og tilsyneladende se stort på smitterisikoen til en surprisekoncert, som var en del af bryllupsfesten.

Koncerten foregik i Kunstmuseum Brandts' lokaler.

Stine Høholt, der er direktør på Kunstmuseum Brandts, afviser i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, at museet har et medansvar for, om sundhedsmyndighedernes anbefalinger bliver overholdt til arrangementer i deres lokaler.

- Ved private lukkede arrangementer er det lejers ansvar at sørge for at sundhedsstyrelsens gældende retninglinjer overholdes. I museets offentligt tilgængelige lokaler og ved museets egne arrangementer følger vi anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, organisationen af danske museer og ICOM (International Council of Museums red.), siger hun.

Museet havde udlejet lokalerne i en time til arrangementet, hvor bandet Aqua og entertaineren Rasmus Bjerg underholdt.

Borgmester ville melde afbud i dag

Årsagen til den store opmærksomhed omkring videoen er, at brylluppet havde en række prominente gæster. Heriblandt Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der få dage senere opfordrede odenseanerne til at overholde corona-anbefalingerne om afstand og afspritning.

I samme ombæring aflyste borgmesteren og uddannelsesstederne samtlige studiestartarrangementer, der involverer alkohol på grund af stigende smittetal i byen.

Smittetallet i Odense har i de seneste dage taget en himmelflugt. En udvikling, der dog endnu ikke var begyndt, da brylluppet blev afholdt 28. august.

Torsdag fortalte Peter Rahbæk Juel til TV 2 Fyn, at han ikke ville være taget til festen, hvis situationen i Odense havde set ud, som den gør nu.

Derudover har han pointeret, at det såkaldte incidenstal lå på 9,3, da festen blev afholdt. Incidenstallet dækker over antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere, og hvis en kommune har et incidenstal på over 20, kommer den på sundshedsmyndighedernes særlige observationsliste..

I løbet af de seneste syv dage er 107 blevet registreret smittet med coronavirus i Odense. Det gør, at det såkaldte incidenstal nu ligger 52,4, hvilket er det tredjehøjeste i Danmark.

Det er særligt blandt byens unge, smitten har bredt sig. På professionshøjskolen UCL's campus på Niels Bohrs Allé har et lokalt smitteudbrud på læreruddannelsen indtil videre medført, at 37 af de studerende er blevet smittet, mens 1.072 studerende er sendt hjem.

Brandts vil have større fokus på retningslinjer

Stine Høholt ønsker ikke at kommentere på videoen fra arrangementet, men oplyser, at man fremover vil bruge flere kræfter på at gøre opmærksom på de anbefalinger, sundhedsmyndighederne har udstukket i forhold til corona.

- Vi vil i endnu højere grad præcisere gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, når vi lejer ud. Vi følger den aktuelle udvikling meget nøje, siger Stine Høholt.