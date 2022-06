Efter corona-nedlukning: Fynsk hotelkæde vil indtage København

Vil der overhovedet blive holdt fysiske møder og konferencer, eller har kunderne vænnet sig til Teams og Zoom.

Det spurgte mange i hotelbranchen sig selv om, da corona-nedlukningen var på sit højeste.

Nu kan branchen heldigvis notere sig, at det fysiske møde ikke er blevet umoderne.

Hos den fynske hotelkæde Milling Hotels, der skrabede sig igennem 2020 med et overskud på blot en halv million kroner, endte 2021 med et overskud på 22,5 millioner kroner.

Og på den baggrund har ægteparret Jan og Dorte Milling nu genvundet den fulde tro på, at de skal fortsætte udvidelsen af kæden.

Ægteparret nævner selv en kombination af hårdt arbejde, kloge beslutninger og hjælpepakker som årsagen til det flotte økonomiske resultat.

Søvnløse nætter

- Da det så allerværst ud i vores branche, var vi ganske enkelt gode til at justere vores forretning og træffe de rigtige beslutninger. Men det har – trods vores fine resultat – været et år fyldt med søvnløse nætter og hårdt arbejde. Lige som resten af branchen har vi været udfordret af mangel på personale, og det har været og er svært at rekruttere. Så når det har brændt på, fordi der har været travlt med turister, har vores familiedrevne virksomhed for alvor vist sin styrke. Alle mand er trådt til, og ingen opgaver har været for store eller små til, at vi selv har kunnet løse dem, fortæller Jan Milling.

Nogle brancher holder fortsat igen med at planlægge store konferencer, men andre er kommet til efter den langvarige nedlukning.

Opkøb

- Det betyder meget for den del af vores forretning, der handler om møder og konferencer. Vi har lavet nogle store investeringer med købet af Hotel Ritz i Aarhus og byggeriet af vores store konferencesal ved Hotel Park i Middelfart. To investeringer, vi slet ikke har haft muligheden for at udnytte potentialet af grundet nedlukningerne, og det har naturligvis også påvirket vores resultat i høj grad. Derfor har jeg store forventninger til 2022, fortæller Jan Milling, der fortsat drømmer om at udvide til København.