Efter coronaen: Jernbanen kan trække økonomien i gang

Renoveringsprojekter i Landsbyggefonden

Radikale Venstre vil ligesom et flertal af partier uden om regeringen sætte gang i energirenoveringer i den almene boligsektor med penge fra Landsbyggefonden. I Landsbyggefonden er der 453 godkendte renoveringsprojekter til 18,4 milliarder kroner, som venter på at komme i gang.

Afskaffe afgift på overskudsvarme

Radikale Venstre vil afskaffe afgiften på overskudsvarme. Ifølge partiet står mange virksomheder med overskudsvarmeprojekter, som er gode for klimaet, men som ikke bliver til noget på grund af afgiften. Ifølge Radikale Venstre vil den koste 45 millioner kroner at afskaffe.

Flere varmepumper

For at få flere danskere til at skifte fossile energikilder som oliefyr ud med grøn strøm via varmepumper foreslår Radikale Venstre:



- At sænke grænsen for elvarmeafgiften fra 4000 kWh til 3000 kWh.

- At sænke elvarmeafgiften med yderligere fem øre udover det allerede aftalte.



Ifølge Radikale Venstre koster de to initiativer 200 millioner kroner.

Større præmie for at skrotte fyr

Radikale Venstre vil udvide og fremrykke puljen til med skrotpræmier for oliefyr. Den skal også gælde for skrotning af naturgasfyr, men kun udløse en skrotpræmie, hvis olie- eller gasfyret erstattes med en varmepumpe.

Grøn energi i erhvervslivet

Ifølge Radikale Venstre foregår meget af det "sorte energiforbrug" i det private erhvervsliv, men de vil efter coronakrisen have svært ved at finde midler til at investere i grønne løsninger, mener partiet.



Derfor skal der afsættes en pulje på eksempelvis 500 millioner kroner målrettet tilskud til fuld konvertering væk fra olie og gas til fordel for varmepumper, individuelle varmepumper eller andre grønne løsninger i industri, service og landbrug.

Penge til grøn forskning

Radikale Venstre vil afsætte flere penge til forskning i grønne energiløsninger. Det kan eksempelvis være til forskning i, hvordan grøn strøm omdannes til miljøvenligt brændstof.

Partiet foreslår at afsætte omkring 250 millioner kroner til at begynde med.

Hurtigere udfasning af kul

Det skal gå hurtigere med udfasning af kul. Derfor vil Radikale Venstre bruge omkring 500 millioner kroner på at støtte projekter, som sigter mod fuld udfasning af kul fra industri og fjernvarme. Det kan være til forsøg med CO2-fangst, energilagring og geotermi. Ifølge partiet vil det også være godt for beskæftigelsen, da flere projekter vil kræve et stort anlægsarbejde.

Større innovationsfond

Radikale Venstre vil fordoble Innovationsfondens grønne pulje fra 700 millioner til cirka 1,4 milliarder. Formålet er at hjælpe flere projekter, der fremmer grønne løsninger.

Flere ladestandere

Radikale Venstre vil lade det offentlige hjælpe til med at udbygge antallet af ladestandere til elbiler. Derudover vil partiet også udbygge elnettet.

Fremrykke jernbaneinvesteringer

Radikale Venstre vil fremrykke allerede planlagte jernbaneprojekter. Konkret foreslår partiet allerede nu at gå i gang med at hastighedsopgradere strækningen Ringsted-Odense og fremrykke den vestfynske jernbane.