Efter coronapas: Langt mellem museumsgæster på Fyn

Han mener, at kulturminister Joy Mogensen (S) skal gå i dialog med kulturstederne og eventuelt se på lempelser.

Han nævner, der er forskel fra sted til sted, og derfor ville man måske kunne se på at lempe hos nogle attraktioner, hvor der er bedre plads og udendørsområder.

Han siger, at Venstre vil følge sagen, så de kan gøre deres til, at det ikke ender med at museer skal dreje nøglen rundt.