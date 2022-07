Efter dårlig behandling: Fyns Politi skal uddannes til bedre at hjælpe voldtægtsofre

Siden samtykkeloven blev vedtaget i slutningen af 2020, er antallet af voldtægtsanmeldelser steget. Som et led i den nye politireform skal medarbejdere hos Fyns Politi nu uddannes bedre til at kunne håndtere traumeofre.

- Det, der er vigtigst for os, er, at vi får det her tillidsfulde møde mellem politi og borger, og at vi rent faktisk er i stand til at håndtere dem rigtigt på den bedst mulige måde, når de henvender sig til politiet. De er i forvejen i en ret udsat situation, siger chefpolitiinspektør hos Fyns Politi, Lars Bræmhøj.

I 2020 viste en tilfredshedsundersøgelse foretaget af Rigspolitiet, at 47 procent af borgere, der har været udsat for voldtægt, var utilfredse med den behandling, de havde fået ved politiet.

Det håber chefpolitiinspektøren, at efteruddannelsen kan minimere, ved at medarbejderne bliver bedre til at sætte sig i ofrenes sted.

- I og med man fortæller politiet om det her, så oplever man det hele igen, og der skal vi være bedre til at få os nogle værktøjer, der gør, at vi kan spørge på den rigtige måde, så de føler sig trygge, og de føler, det er tillidsfuldt at komme til os, siger han.

For langsom reaktion

Hos organisationen Everyday Sexism Project, der arbejder for at oplyse om og bekæmpe sexisme, glæder de sig over, at der nu sker noget, men synes samtidig, at initiativet er sat i gang for sent.

Hos Fyns Politi kan de godt forstå, hvis nogle synes, der er gået lang tid, fra tilfredsundersøgelsen blev lavet, til de er gået i gang med at efteruddanne, men ifølge chefpolitiinspektør, Lars Bræmhøj, skyldes ventetiden, at de først har skulle finde ud af, hvilke værktøjer, de skulle tage i brug for at blive bedre.

- Ting kan godt gå hurtigt, men det kan også komme til at gå for hurtigt, siger han.

At politiet nu får mere uddannelse inden for håndteringen af traumeofre, synes jurist og talsperson hos Everyday Sexism Project Zen Donen, er en god ide.

- Det, at betjente har viden om, hvad der er normale offerreaktioner, er rigtig vigtigt, når man håndterer sager med ofre for seksualiserede overgreb, siger Zen Donen og fortsætter:

- Man kan simpelthen få påført endnu et traume, hvis ikke dem, der tager imod ens anmeldelse, faktisk har noget viden og indsigt, fordi man så kan få påført mere skam og mere skyld, siger hun.

I 2020 foreslog foreningen faktisk, at efteruddannelse var en løsning.