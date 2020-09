Efter drømmestart: - Vi skal ikke rende rundt som jubelidioter

OB åbnede Superliga-sæsonen med en sejr over FCK. Men på trods af en flot kamp, så er budskabet fra OB-træner, Jacob Michelsen, ligetil.

- Vi skal ikke rende rundt som jubelidioter, bare fordi vi slår FCK, siger Jacob Michelsen ved dagens træning og forsætter:

- Vi har spillet en kamp. Og det er bare en kamp. Målsætningen er at komme i top seks, og det skal vi stå på tæer for at opnå.

I første halvleg var OB dominerende mod FC København. Modstanderen fra hovedstaden var bagud med 3-0 ved pausen.

- Særligt i første halvleg var vi rigtig dygtige. Så jeg er vældig tilfreds. Det er bare om at nyde det, for vi skal nok høre om det, når det så går skidt, siger Jacob Michelsen med et smil på læben.

Topangriber fik genopblomstring

I første halvleg var der specielt én spiller i fokus. 27-årige Issam Jebali blev dobbelt målscorer. Den skadesplagede OB-angriber scorede blot tre mål i sin forrige sæson.

- Kan vi holde ham skadesfri, så bliver han voldsom sammen med de andre, siger Jacob Michelsen.

Issam Jebali døjede med mange skader i sidste sæson. Men angriberen fra Tunesien føler sig godt tilpas ovenpå sejren.

- Jeg har det godt. Jeg føler mig stærk. I går var jeg en del af noget rigtig godt. Jeg blev placeret som angriber, og så gjorde jeg alt, hvad jeg kunne. Det var en god kamp, siger Issam Jebali.

På trods af den gode sæsonstart tager cheftræneren det ganske roligt og fortæller:

- Det lyder helt vildt kedeligt, men det handler om at tage en kamp ad gangen.