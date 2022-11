Efter fantastisk valg: Nye socialdemokrater suser i Folketinget

Der skal findes nye socialdemokratiske ansigter på Fyn efter det bedste valg i 20 år.



Partiet står til 50 mandater, hvoraf seks af dem skal findes på Fyn.

TV 2 Fyns politiske analytiker, Jesper Buch, vurderer, at der skal tre nye ind, og at tre nuværende medlemmer allerede er fredet.

Han vurderer, at de tre nye ansigter bliver Thomas Skriver Jensen, Sara Emil Baaring og Mads Madsen Henriksen, mens at Dan Jørgensen, Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg allerede er sikret en plads i folketingssalen.

Der er dog stadig ingen, der endegyldigt er valgt ind eller røget ud.

Sikkert er det dog, at 32,5 procent af stemmerne på Fyn har udløst et ekstra mandat til Socialdemokratiet og en jubelscene fra Dan Jørgensen (S).

- Det er gået helt vildt godt på Fyn, sagde Mette Frederiksen til Dan Jørgensen tirsdag aften.

Trækker på arbejderstemmer

TV 2 Fyns politiske analytiker vurderer Thomas Skriver Jensen som den første, som får lov til at følge de tre erfarne politikere i Folketinget.

Han er opstillet i Odense i tidligere minister for by, bolig og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansens gamle kreds, og det kan være en fordel for ham, vurderer Jesper Buch.

- Skriver, som er søn af Claus Jensen, formand for Dansk Metal, trækker mange faglærte stemmer som Carsten Hansen også gjorde, og så han har fået hjælp af Jan Johansen fra Kerteminde, som også notorisk trækker mange arbejderstemmer, siger han

Loyalitet fra Assenskredsen

Den næste, som Jesper Buch vurderer inde, er Sara Emil Baaring. Hun er opstillet i Assenskredsen, hvor hun afløser Julie Skovsby, som valgte ikke at genopstille.

- Netop Assenskredsen har altid været loyal overfor deres lokale kandidat, og det sætter sig i de personlige stemmetal, siger Jesper Buch.

Den lokale loyalitet var tydelig i Julie Skovsbys opstillingsperiode.

- Tænk på Skovsby, som var helt usynlig i offentligheden al den tid hun var opstillet, men som alligevel altid blev valg ind, siger han.

Sara Emil Baaring anderkender vigtigheden af lokalkredsens støtte, hvis hun skal gøre sig forhåbninger om at få et sæde i folketingssalen.

- Hvis jeg skal have en chance for at komme ind, er det nok vigtigt, at min hjemmekreds giver mig et godt stød i ryggen.

Hun er spændt på, hvordan resultatet af de personlige stemmer bliver, men tør endnu ikke spå om, hvorvidt hun kommer ind eller ej.



- Det er bare helt vildt, men nej, hvor har vi også knoklet, siger hun.

Helt ny fra Odense Øst

Ifølge Jesper Buch kunne det tredje nye ansigt meget vel være Mads Madsen Henriksen. Han er opstillet i Odense Øst og er helt ny.

- Odense Øst er traditionelt set en rød kreds, som tidligere har givet valg til Pernille Rosenkrantz-Theil og den tidligere bykonge i Nyborg Erik Christensen.

Mads Madsen Henriksen er meget glad for det resultat, som Socialdemokratiet har opnået på Fyn, som han kalder for 'rigtig rigtig godt'.

- Jeg har knoklet for det her et par år, så hvis jeg kommer ind, er det vildt ærefrygtindgydende og angstprovokerende. Der er sindssygt mange, der har hjulpet mig. Mere end 80 personer har holdt fester, banket på døre, sat plakater op, hjulpet mig med sociale medier og meget andet.



Sejren er dog ikke helt i hus endnu.

- Er der nogen, der ånder ham i nakken, kunne det være Kim Aas fra Faaborg-Midtfyn. Han fik et godt valg i 2019 med 2.100 personlige stemmer.

Forkerte stemmesedler gør ikke udfald

Hvis de tre kandidater bliver valgt ind, vil der altså ikke komme et mandat fra Nyborgkredsen, hvor Lasse Haugaard Pedersen stiller op.

Han fortalte tirsdag til TV 2 Fyn, at han var bange for, at den forkerte rækkefølge på stemmesedlen, kan skade hans valgresultat.

Ifølge Jesper Buch er det for tidligt at konkludere noget i den retning.

- Hvis Lasse Haugaard Pedersen er få stemmer fra et mandat, vil man godt kunne sige, at det har haft en betydning, siger han.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Lasse Haugaard Pedersen, der blev rykket ned som nummer syv på stemmesedlen, fremfor nummer et. Men han ønsker ikke at udtale sig før de endelige resultater er kommet.

Selvom nogle allerede er mere eller mindre sikret, vil der stadig være store fynske dramaer, der løber af stablen onsdag.