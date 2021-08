Efter fem kampe uden sejr: OB-profil er sikker på tre point

Forventer tre point

OB ligger p.t. nummer otte i Superligaen. AGF er derimod - uden nogen sejre - placeret som næstsidst på 11.-pladsen.

Midtbanespilleren forventer, at det bliver OB som henter tre point med hjem.

- Kan vi fortsætte med at udvikle os i den rigtige retning spillemæssigt, og kan vi holde os til vores plan for søndagens kamp, så er jeg sikker på, at vi kan tage alle tre point med hjem til Odense, siger Troels Kløve.

Kampen mellem AGF og OB fløjtes i gang på Aarhus Stadion klokken 18.