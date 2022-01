Efter formandsvalg: To fynske DF'ere overvejer at gå - en er meget tilfreds

Han havde på forhånd proklameret, at hans stemme ville gå til Merete Dea Larsen, som søndag fik færrest stemmer. Og nu, hvor Messerschmidt skal styre den kriseramte skude, er Jack Odgaard sikker på, at DF den kommende tid vil se en decideret medlemsflugt.

Bliver du selv i Dansk Folkeparti?

- Som det ser ud, ja. Men det kræver, at Morten Messerschmidt gør, hvad han har lovet i dag. Og det tror jeg ikke, han kan.

Hovedårsagen til partiets deroute

Morten Messerschmidts største konkurrent til formandsposten, Martin Henriksen, fik én af sine 219 stemmer fra Kim Welcher fra Langeland.

Han fortalte tidligere på ugen til TV 2 Fyn, at Pia Kjærsgaard er blevet for gammel til at blande sig, og at Martin Henriksen ville være garant for en "mere folkelige linje".