Efter forsinkelser: Se, hvornår du kan få vaccinen

Der tilbydes vaccination til personer, som har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19. Det vil sige, at risikoen for behov for indlæggelse og død i tilfælde af smitte vurderes at være særligt høj.

Det kan eksempelvis være personer med udbredt kræftsygdom eller personer med meget svær hjerte-, lunge- eller leversygdom. Visitation til vaccination kan ske efter konkret lægefaglig vurdering af den behandlingsansvarlige læge på sygehus.

Tilbuddet gælder også folk, der har aktuel sygehuskontakt eller er henvist til vaccination på sygehus efter konkret lægefaglig vurdering.

Tidspunkt for vaccinering: uge 1 - uge 14.

Gruppen består af ca 190.000 personer.