Efter fynsk luftballon-ulykke skal sikkerheden strammes

Passagereren, der røg ud af kurven, valgte imidlertid at have sit kamera i den ene hånd og holde fast i kanten med den anden hånd. Ballonskipperen måtte selv holde fast i kurven for ikke at ryge ud.



Kommission vil have faste procedurer

Ifølge Havarikommissionens rapport er vindforholdene naturligt forekommende udsving, der kan være meget lokale.

På baggrund af episoden anbefaler Havarikommissionen en systematisk standardisering af procedurer, tjeklister og risikovurdering for at fremme den generelle flyvesikkerhed.

Den fynske ballonskipper har efterfølgende besluttet at anvende et pilotbælte ved landinger, tydeliggøre for passagererne, at de skal holde fast med begge hænder i ballonkanten under landing, regulere hvor meget udstyr passagererne må medbringe og være særligt opmærksom ved morgenflyvninger i sommermånederne.