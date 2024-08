Regeringen kommer nu med et svar på den bekymring, som blandt andet fynske skoler og børnehaver, som lige nu står med.

Finansminister Nicolai Wammen (S) fortæller fredag formiddag, at regeringen vil give en "ekstraordinær" pengeoverførsel til kommuner rundet i landet. Det sker, fordi en række kommuner er havnet i økonomiske problemer på trods af, at regeringen før sommerferien lavede efter eget udsagn den "bedste økonomiaftale med kommunerne i 15 år".

- Selvom de (kommunerne, red.) sådan set har fået lov at bruge flere penge, herunder til velfærd, så har de ikke rigtig penge i kassen til, at de kan gøre det. Det er ikke noget, som nogen af os ønsker, og derfor vil regeringen give en hjælpende hånd til kommunerne, siger Nicolai Wammen (S) på et pressemøde om regeringens finanslovsforslag for 2025.

Regeringen ønsker at overføre 2,5 milliarder kroner ekstra til kommunerne samlet set i 2025.