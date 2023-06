Efter gyldent fjernvarmehåndtryk: Store forskelle i lønniveau i kommunalt ejede selskaber

Det vakte opsigt, da TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende i sidste uge kunne erfare, at afgående direktør i Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig, får to årslønninger, svarende til 5,4 millioner kroner, som gyldent håndtryk efter balladen om arbejdsklausuler i selskabet.

Men hvordan var Jan Strømvig egentligt lønnet i forhold til topcheferne i de andre kommunalt ejede selskaber? TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende er dykket ned i sagen.



Jan Strømvig var direktør for 286 ansatte og en omsætning på 1,7 milliarder kroner.

Hermed har fjernvarmechefen i 2022 tjent mere end stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, der er øverste chef for Odense Kommunes 14.000 ansatte og en kommune, der omsætter for 13 milliarder kroner om året.

Stadsdirektøren tjener inklusive pension 2,5 millioner kroner om året.

Hos et andet kommunalt ejet selskab, Odense Havn, oplyses det i årsregnskabet, at Carsten Aa og vicedirektør Tony Hamilton sammenlagt oppebar et vederlag på 4,5 millioner kroner i 2022.

De to direktører bestyrer en virksomhed med 82 ansatte og en omsætning på 237 millioner kroner.

Men havnens chefjurist Christian Hollender Udengaard vi ikke oplyse, hvad havnedirektøren og vicedirektøren tjener.

- Odense Havn oplyser naturligvis alle lovpligtige oplysninger i årsrapporten, hedder det i svaret fra Christian Hollender Udengaard.

Han ønsker ikke at forholde sig til, at Komiteen for god Selskabsledelse anbefaler danske selskaber med aktier i fri handel at oplyse de individuelle ledelsesmedlemmers vederlag.

Det skal dog tilføjes, at Odense Havns aktier ikke er frit omsættelige, alle ejes af Odense Kommune.