Efter halvt år i ny forvaltning: - Vi har ingen arbejdsopgaver

I efteråret oprettede borgmester Peter Rahbæk Juel og en bred konstitueringskreds to nye forvaltninger i Odense: en Sundhedsforvaltning og en Klima- og Miljøforvaltning.



Den nye sundhedsforvaltning skulle med borgermesterens egne ord øge odenseanernes sundhed.

Men det er ikke sket endnu, mener et medlem af Sundhedsudvalget.

Byrådspolitiker og medlem af Sundhedsudvalget Nicolai Busch Bæhrenz (V) mener ikke, at der er blevet truffet nogle beslutninger i Sundhedsudvalget i et halvt år.

- Vi har brugt fem til seks måneder på nærmest at trille tommelfingre for borgernes penge. Det synes jeg simpelthen ikke er i orden.

23-årige Nicolai Busch Bæhrenz blev valgt ind i Odense Byråd for første gang efter kommunalvalget i november.

- Jeg har været klar til at gøre en forskel og arbejde hårdt.

Men efter et halvt år og ni udvalgsmøder har udvalget stort ikke har truffet en eneste beslutning, påstår den unge politiker.



Politiske uenigheder

Årsagen til, at intet er sket, er Sundhedsforvaltningens egen skyld, mener Nicolai Busch Bæhrenz.

- Jeg er kommet ind i en kommunal virkelighed, hvor vi har en forvaltning, som er totalt ukampdygtig, og forvaltningen har ikke været klar, fortæller Nicolai Busch Bæhrenz.

- Det lugter langt væk af konstitueringens nat, hvor man har fundet på en finte, hvor man har kunnet lave to nye direktørlønninger, to nye forvaltninger og to nye rådmandsposter for at købe sig til magten i Odense.

Men den udmelding er borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ikke enig i.

- Det her handler om sundhedspolitik. Det handler om, hvordan vi kan skabe sundere borgere i Odense, og på den måde skabe et bedre Odense, siger Peter Rahbæk Juel.