Efter kamp mod Brøndby: OB-spillere chikaneret

OB-spillerne Emmanuel Sabbi og Ryan Johnson Laursen var ikke populære hos en gruppe Brøndby-fans efter søndagens Superligakamp i Brøndby.

Faktisk var de så upopulære, at enkelte fansene gik over stregen på de sociale medier. Det fortæller begge klubber i dag, og de opfordrer samtidig til en god tone.

Debutant med alvorlig skade

Årsagen til vreden var ikke resultatet. Brøndby vandt 3-1. Men Brøndbys debutant som venstre back, Blas Riveros fra Paraguay, måtte i 2. halvleg udgå med en meget alvorlig skade. Den kom i forbindelse med et frispark, hvor OB´s Emmanuel Sabbi og Ryan Johnson Laursen var involverede.

Ifølge en pressemeddelelse fra OB førte episoden efterfølgende til at "flere personer har ytret sig i meget upassende vendinger rettet mod Emmanuel Sabbi og Ryan Johnson Laursen på sociale medier. I et enkelt tilfælde på en stærkt racistisk måde og derudover i et generelt meget grimt sprogbrug om og til spillerne."

Brøndby er enig

Også Brøndby opfordrer klubbens egne fans til at tænke sig om, på trods af frustrationerne, når man kommenterer på de sociale medier.

- Det er nemt at lade sig rive med og være i følelsernes vold, når man bevæger sig rundt på de sociale mediers kommentarspor, men vi har alle et ansvar i at skabe en god debat og en bedre tone på de sociale medier, skriver Brøndby på klubbens hjemmeside.

Misser Argentina-kamp

22-årige Blas Riveros scorede kampens første mål og skulle have været med landsholdet fra Paraguay til de kommende kampe i Sydamerika - blandt andet mod Argentina. Nu forventes han at være ude af spillet i op mod et år på grund af den knæskade han fik i kampen mod OB.

