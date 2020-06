Efter lun morgen: Her bliver det varmest på Fyn

Med et uv-indeks på 6,5 er der lagt op til endnu en solrig og varm junidag med temperaturer over 20 grader på hele Fyn.

Allerede fra morgenstunden er det varmt og sommerligt.

- En lun morgen, så det kan være svært at sove i det stille og lidt lune vejr, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

- I løbet af eftermiddagen pænt over 20 grader og stadig fuldt blus på lampen og ikke så meget vind, fortsætter han.

På Syd- og Nordfyn kan man forvente omkring 23 grader som det højeste på Fyn.

Se vejrudsigten fra TV 2 Vejret.

Lunkent badevand omkring Fyn

Har du planer om at bade i havet omkring Fyn, begynder temperaturen i det blå så småt at stige, i takt med at lufttemperaturen i denne uge er kommet i vejret. Omkring Fyn ligger badevandstemperaturen på 17-18 grader.

- Det er lige før, at man har lyst til at hoppe i. Det er næsten lunkent derude, siger Per Christiansen.

Før TV 2 Vejret definerer badevandet som en rigtig badedag, skal temperaturen i vandet dog op på 19 grader.

Torsdagsvejret kommer til at minde meget om onsdagens vejr, mens det bliver varmerefredag og lørdag, hvor der også være mere ustabilt vejr med byger.