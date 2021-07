Efter måned lang test: Firma afviser el-løsning

- Vi skal have mere rækkevidde på, og vi skal have mulighed for at laste mere, siger han.

Deres firma indvilligede i at være med til en langtidstest af løsningen med elvarebiler.

En test, der foregik over en måned og var et forsøg på at blive klogere på de forhindringer, der holder erhvervsdrivende tilbage fra at skifte fra dieselbiler til elbiler.

Testen opstod som et samarbejde mellem Bæredygtige Varebiler, Danlad, bilfirmaet P. Christensen (Mercedes-Benz) og energiselskabet E.ON, der leverer ladestandere.

Undervejs, mens testen stod på, blev det klart for El-Flex, at det betød problemer, hvis de skulle køre i elbiler frem for dieselbiler.

Måtte holde ladepauser

Når elbilen blev fyldt op, kunne den ikke køre lige så langt på en ladning, og den pågældende elektriker, der kørte i bilen, måtte ved enkelte tilfælde køre hjem for at holde ladepause.

Hos Bæredygtige Varebiler, anerkender man, at det ikke har været problemfrit.

- Der har været nogle udfordringer, men de dage, hvor Martin (elektrikeren, red.) har haft sit normale kørselsbehov, har han været glad for bilen, siger marketingskoordinator for Bæredygtige Varebiler Heidi Eggert Andersen.