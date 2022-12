Efter massiv forsinkelse: Nyt OUH's budget skrider med en halv milliard

Fortrøstningsfuld formand

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Byggeri, indkøb og grøn omtillingsudvalget i Region Syddanmark, der har ansvaret for Nyt OUH's budget, vil ikke uddybe årsagen til den massive budgetoverskridelse.

- Det eneste, jeg kan sige, det er, at i den sidste aftale mellem regeringen og regionerne blev der skrevet ind, at regeringen vil se med venlige øjne på budgetoverskridelser, netop fordi vi står i en situation med krig, inflation og mangel på arbejdskraft og materialer, siger Karsten Uno Petersen.

Nyt OUH fik tilbage i 2010 bevilget 6,3 milliarder kroner til byggeriet af Nyt OUH. I 2022-priser svarer det til 8,051 milliarder kroner. Ifølge det fortrolige notat skrider budgettet nu med helt præcis 542,2 millioner kroner.



Byggeri, indkøb og grøn omtillingsudvalget drøftede budgetoverskridelsen under et lukket punkt på et møde, der fandt sted 13. december.



- Vi har en forventning om, at hvad end vi måtte mangle, så vil regeringen se med velvillighed på det, siger Karsten Uno Petersen.

Men tror du, velvilligheden rækker til en halv milliard?

- Det ved jeg ikke, og jeg vil heller ikke udtale mig om det, men henviser til den passus i aftalen om konsekvenserne af blandt andet mangel på materialer og arbejdskraft, siger udvalgsformanden

Professor: De har bygget for stort

Ifølge Kjeld Møller Petersen, der er professor i sundhedsøkonomi, skal Karsten Uno Petersen ikke regne med bare hente hele budgetoverskridelsen i Sundhedsministeriet.



- Jeg tror, der vil være en form for velvillighed. Men det er helt sikkert ikke krig og inflation og mangel på materialer og arbejdskraft, der har forårsaget hele underskuddet, siger Kjeld Møller Petersen og slår fast:

- Så det er ikke med henvisning til den passus i aftalen mellem regeringen og regionerne, at Karsten Uno Petersen skal regne med at få dækket budgetoverskridelsen.

Kjeld Møller Petersen var selv med til at behandle bevillingen til Nyt OUH, da han sad i det såkaldte Erik Juhl-udvalg, der behandlede opførelsen af de nye supersygehuse - de 16 såkaldte kvalitetsfondsbyggerier, som dengang havde et samlet budget på godt 40 milliarder kroner.

- Spørgsmålet er, hvad der er sket. For det er rigtigt, at inflation, krig, mangel på arbejdskraft og materialer er en del af årsagen til Nyt OUH's budgetoverskridelse. Men det kan slet ikke forklare det hele. Krigen i Ukraine er ikke engang et år gammel, og et underskud på en halv milliard dukker ikke bare op ud af det blå. Så der er noget, der tyder på, at man har forsøgt at bygge et sygehus, der var dyrere, end der var penge til, siger Kjeld Møller Petersen.