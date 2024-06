Der er altid to sider af en sag. Og det mener Patrick Drøge også, at der er i sagen om motorbøllen, der på baghjul fræsede gennem hovedgaden i Aarup på Vestfyn.



Patrick Drøge er den selvsamme motorbølle, og over for TV 2 Fyn står han nu frem med sin side af historien.

Det gør han, fordi han mener, at folk ikke ser det fulde billede i videoen, der har bredt sig som en steppebrand, siden TV 2 Fyn bragte historien lørdag, og som også har affødt en massiv shitstorm mod den 19-årige i lokalområdet.

- Min makker og jeg er på vej hjem, og vi kører stille og roligt, idet vi ser flere personer, der går midt på vejen, siger Patrick Drøge til TV 2 Fyn og uddyber:

- Den ene person holder det, der ligner et rundboldbat, i hver sin sin hånd, så for simpelthen at undgå at blive slået ned, kører jeg op på fortovet.

Hvad tænker du om, at du jo kører langt over det tilladte, som det fremgår i videoen?

- Jeg frygter at få slået hovedet af, så derfor gasser jeg op, siger Patrick Drøge.

Hvordan forholder du dig til, at borgerne på Bredgade i Aarup bliver chikaneret "på næsten daglig basis".

- Hvis det passer, må der være tale om nogle andre motorbøller. Jeg har kun kørt igennem Aarup et par gange på min motocrossmaskine, siger Patrick Drøge.