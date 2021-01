Efter mystiske opgravninger på kirkegårde: - Kirkeministeren svigter

I den kolde jord på kirkegården ved Bregninge Kirke på Tåsinge opstod der en besynderlig situation søndag formiddag.

Der var et mystisk hul i et eksisterende gravsted, og hverken præsten eller kirkens graver vidste, hvordan eller hvornår hullet var blevet gravet.

Fyns Politi kunne efterfølgende konstatere, at der var tale om en kriminel handling. Der var blevet gravet et hul på to gange halvanden meter, som var cirka en meter dybt.

De kunne konstatere, at der har været rester af kistelåget oppe, så man har formentlig været langt nok nede til at være i forbindelse med noget af indholdet.

Den måde man behandler vores døde på afspejler den måde, man også behandler vores medmennesker på Tine Lindhardt, biskop i Fyns Stift

Episoden på kirkegården ved Bregninge Kirke på Tåsinge er en ud af fire episoder i januar. Og det har fået Morten Messerschmidt, der er Dansk Folkepartis næstformand, til at reagere.

Det er rystende

- Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt og sådan set også lidt rystende at opleve de her vandaliseringer af vores kirkegårde. Jeg synes, det er noget, som bør optage kirkeministeren meget mere, end det tilsyneladende gør, siger Morten Messerschmidt.

Tilbage i april 2020 stillede næstformand Morten Messerschmidt et spørgsmål til kirkeminister Joy Mogensen (S), hvor han udtrykte en undren over den manglende handling imod hærværk på kirkegårde. Han føler ikke, at kirkeministeren har reageret på spørgsmålet.

- Ministeren kunne sagtens sørge for, at man fik meget mere erfaringsudveksling mellem menighedsrådene, sådan at dem, der har været udsat for det her, kan dele deres erfaringer med hinanden, siger Morten Messerschmidt.

- Og på det punkt synes jeg, at kirkeministeren svigter ved ikke at bistå menighedsrådene.

Vi skal behandle de døde med respekt

Tine Lindhardt, der er biskop i Fyns Stift, ærgrer sig over situationen.

- Man bliver berørt. Den måde man behandler vores døde på afspejler den måde, man også behandler vores medmennesker på. Og vi skal behandle hinanden med værdighed og med omsorg. Og derfor bliver vi berørte, når sådan noget her sker, siger Tine Lindhardt.

Hun forklarer, at de forskellige præster har været i kontakt med de pårørende.

- Vi gør, hvad vi kan, for at tilbyde samtale og lytte til de pårørende, når sådan noget her sker, siger Tine Lindhardt.

DF med forslag

Morten Messerschmidt har også et konkret forslag til, hvordan man kan håndtere situationen.

- Vores forslag er, at kirkeministeriet og justitsministeriet går sammen og laver en task force. Vi har jo før set, at regeringen tager det meget alvorligt, hvis der er skændig af jødiske og muslimske kirkegårde. Med god ret.

- Men med lige så stor iver ville vi jo gerne have, at man hjalp de kirker, som er udsat for vandalisme, siger Morten Messerschmidt.

TV 2 Fyn har forsøgt at få et svar fra kirkeminster Joy Mogensen, men det har ikke været muligt.

Men i et skriftligt svar responderer kirkeordfører Julie Skovsby (S) således på Dansk Folkepartis kritik:

"I april sidste år igangsatte vi en undersøgelse, der skulle definere omfanget af lignende hændelser, og den er fortsat undervejs. Indtil videre er meldingen, at det er en politiopgave at efterforske hændelserne."