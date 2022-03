Efter næsten et års ventetid: Nu kan Baltic Pipe fortsætte arbejdet på Vestfyn

Men nu har Miljøstyrelsen givet en ny miljøtilladelse til Energinet i forbindelse med gasrørledningen Baltic Pipe, og det betyder, at der igen kan sættes gang i arbejdet.

Det skriver Energinet i en pressemeddelse.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu endelig har en ny tilladelse, så vi kan gøre arbejdet færdigt. Vi har virkelig travlt med at indhente de tabte måneder, så vi kan nå i mål med projektet, siger Søren Juul Larsen, der er hovedprojektleder for Baltic Pipe i Energinet, i pressemeddelsen.

- Vi har aftalt med vores entreprenører, at de sætter flere maskiner og folk af til opgaven, så vi kan sætte tempoet i vejret og blive færdige hurtigst muligt.

Det stillestående arbejde sker, efter Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendte deres oprindelige tilladelse tilbage i maj 2021.

Energinets anlægsarbejde er en del af et større projekt om at lave flere gasrørsledninger tværs over landet.