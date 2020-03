Efter opfordring: Fynboer dropper busser og tog

Onsdag morgen var usædvanligt stille på Odense Banegård Center.

Regeringen opfordrede tirsdag danskerne til at tænke i alternativer til offentlig transport, og det lader til, at fynboerne følger opfordringen.

- Det ser ud til, at folk har lyttet til budskabet og tager det samfundsmæssige ansvar og prøver at finde andre veje. I hvert fald her på Odense Banegård Center er der betydeligt færre passagerer, både i togene og i busserne, end hvad der plejer på det her tidspunkt, fortæller direktør i Fynbus Carsten Hyldborg.

Opfordringen fra regeringen kommer efter, at antallet af coronasmittede steg kraftigt fra mandag til tirsdag. Desuden anbefalede regeringen, at offentlige transportmidler ikke overfyldes. Hos Fynbus er strategien simpel:

- Vi fylder busserne, indtil siddepladserne er fyldt, og så er der plads til et mindre antal stående passagerer lidt efter chaufførens skøn, lyder det fra Fynbus-direktøren.

Kan betyde forbikørsler

Da kapaciteten bliver begrænset, kan det betyde, at nogle busser bliver nødt til at køre forbi passagerer ved et stoppested. Onsdag morgen var det dog ikke et udbredt problem, men Fynbus er ikke i stand til at indsætte ekstra busser i nævneværdig grad, hvis problemet skulle opstå.

- Vi har de busser, der er i drift til dagligt. I Odense er der rundt regnet 150 busser i drift, siger Carsten Hyldborg.

Det er dog lykkes én af vognmændene, Keolis, at skaffe ti ekstra busser.

- Det er rigtigt dejligt, at de har taget et initiativ og har kunnet skaffe chauffører. Stor ros til det, men man kan jo sige, at ti busser oveni 150 er ikke noget, der redder verden, forklarer Carsten Hyldborg.

Desuden skal busserne gøres ekstra rent. Her følger vognmændene centrale instrukser og har skaffet ekstra rengøringspersonale.

- Der bliver ikke vasket af i sprit. Det er der ingen, der kan skaffe i øjeblikket. De bruger almindelige rengøringsmidler, og så skærer vi ned på den udvendige rengøring. Så hvis busserne ikke er så flotte, som de plejer at være, så er der en årsag, siger Carsten Hyldborg.

Nødvendig transport

Én af dem, der alligevel er mødt op på Odense Banegård, er Mads Bøg fra Korup. Han skal i skole i Svendborg.

- Det er da lidt skræmmende, men jeg skal til og fra skole, så jeg bliver jo nødt til det. Jeg har ikke andre muligheder, fortæller han.

Mads Bøg er studerende og har ikke råd til at købe en bil, men han er klar på at holde afstand i toget og holde god håndhygiejne.

Direktøren i Fynbus Carsten Hyldborg har en klar opfordring.

- De daglige pendlere, der har en fleksibel arbejdstid, skal udnytte det. Så er der jo plads til dem, som ikke har en fleksibel arbejdstid. Det kan f.eks. være sygeplejersker, der skal møde på et bestemt tidspunkt, forklarer han.

Carsten Hyldborg håber også, at f.eks. gymnasier vil være fleksible og ikke give anmærkninger til elever, der kommer for sent.