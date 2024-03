Efter otte år er sagen stadig ikke afsluttet: Familie får over tre millioner kroner efter børneskandale - og de er ikke alene

- Der er i udviklingsplanen 2024 afsat ekstra midler til håndtering af væksten i udgifterne på det specialiserede socialområde samt opfølgning på underretninger og håndtering af nye bevillinger til borgere, som eventuelt ikke tidligere er håndteret korrekt i forhold til en faglig afgørelse i sagen, hedder det i et svar fra juridisk chefkonsulent i Nyborg Kommune, Christine Stæhr Andersen, på vegne af Nyborgs socialdirektør Lone G. Lorenzen.

Videre hedder det:

- Der kan godt være lavet beregninger i nogle enkeltsager, men det er ikke beregninger, som er indregnet i forslaget til den fremtidige finansiering af det specialiserede socialområde. Der er således ikke hensat specifikke beløb på baggrund af beregninger i enkeltsager, men der er overordnet afsat midler til håndtering af sådanne sager.

Der er altså tilsyneladende ikke foretaget en konkret, systematisk gennemgang og økonomisk risikovurdering af relevante eksisterende sager og et estimat eller beregning over en evt. efterbetaling, som der herefter er sat penge af til.

Foruroligede forældre

Og det foruroliger Kenneth Juhl Markvardsen - en af de forældre, der har været med til at starte en gruppe at familier, der ønsker dialog med kommunen for at forbedre sagsbehandlingen inden for det specialiserede socialområde.

- Vi har de her sager, hvor folk er gået glip af nogle penge, og derfor synes jeg, at kommunen skal tage af kassebeholdningen eller finde en anden buffer, så det ikke eksempelvis går ud over de penge, der nu er sat af til at forbedre forholdene inden for det specialiserede socialområde, siger han.