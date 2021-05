Efter positiv test: Axelsen fløjet hjem i ambulancefly

En ambulance fragtede Viktor Axelsen fra hotellet til privatflyet. Derefter har en ambulance i Danmark kørt ham hjem.

Bakkes op af sportschef

Sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom, bakker op om Viktor Axelsens beslutning.

- Han har fulgt alle gældende regler og retningslinjer og er nu hjemme, og det tror vi på, kan hjælpe ham i hans bedring.

- Det er vigtigt for Viktor at have muligheden for at træne og få det rigtige at spise i processen om at stå så stærkt som muligt frem mod OL, og det mener vi, at han kan komme til med den her beslutning, siger Jens Meibom.