Efter regnfuld weekend: Mandag byder på blæst, tøsne og en smule sol

I løbet af dagen trækker byger ind over Fyn og efterligner weekendens våde vejr.

- Nogen af dem kan være med lidt slud eller tøsne, siger Ellen Nybo, der er vejrvært hos TV 2.

Plads til sol

Hen på eftermiddagen vil skyerne have tømt sig selv for regn, og det vil begynde at tynde lidt ud i bygerne.

Det giver plads til tørvejr og måske lidt solstrejf.