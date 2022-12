Efter salg af Nature Energy: Kunne fynboerne have fået del af milliarder?

Blev solgt for tidligt

Jens Munk så gerne, at kommunerne havde holdt så længe som overhovedet muligt på Nature Energy.

- Kommunerne kunne sagtens have skaffet pengene til at få det til at køre rundt, hvis man kunne se, at det var et guldæg, vi havde. Vi ville nok blive nødt til at sælge på et tidspunkt, men det var for tidligt, siger han.

For fire år siden var også Brian Skov, som dengang var medlem af byrådet i Odense Kommune for Enhedslisten stor modstander af, at virksomheden skulle væk fra kommunerne.

Han har dog ikke ønsket at udtale sig om salget til TV 2 Fyn i dag.

Hvis du synes, det hele er lidt svært at forstå, kan du få et overblik over sagen her på ét minut.