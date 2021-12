Efter seks mindre uheld forventes trafikken at glide juleaftensdag

Lillejuleaftensdag begyndte sneen at falde over Fyn og kombineret med juletrafikken, var der risiko for store trafikale udfordringer.



Torsdag fik Fyns Politi i alt seks anmeldelser om trafikuheld, der var forårsaget af vejrforholdene - og det er på trods af, at mange julebilister bevægede sig ud på vejene.