Efter seksuel krænkende adfærd: Politikere får hotline

Ni fynske kommunalbestyrelsesmedlemmer har været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd i deres virke som politiker. Det viser en rundspørge som TV 2 Fyn har foretaget.

Kommunernes Landsforening (KL) har ligeledes undersøgt omfanget af krænkelser. Her viste undersøgelsen, at 18 procent af de kvindelige kommunalpolitikere har været udsat for seksuelle krænkelser.

I kølvandet på KL's undersøgelse har KL-bestyrelsen nu oprettet en hotline, hvor kommunalpolitikere, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter, kan henvende sig.

De to fynske kommunalpolitikere Cæcilie Crawley, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odense byråd, og Sonja Marie Jensen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Nyborg byråd, byder initiativet velkommen.

De understreger samtidig, at det er et lille skridt i den rigtige retning, hvor der stadig er lang vej igen.

- Det er godt, at der er fokus på at få hjælp. Men jeg synes, at det vigtigste i debatten, det er, at man får skabt en kultur, hvor det ikke er nødvendigt at få hjælp. Vi skal skabe arbejdsmiljøer, hvor der ikke findes sexisme, siger Cæcilie Crawley.

Grænseoverskridende beskeder

Cæcilie Crawley har oplevet grænseoverskridende adfærd. Til et debatmøde modtog hun seksuelt grænseoverskridende beskeder.

Havde du selv benyttet dig af hotlinen, hvis den havde været der, dengang du blev udsat for krænkende adfærd?

- Nej. Det tror jeg ikke. Så skulle jeg have oplevet det flere gange. Eksemplerne med den grænseoverskridende adfærd viser, at det ikke er den enkelte gang, der betyder noget, det er selve udtrykket for en kultur, som er der. Og det er den, man skal have ændret.

- Så jeg havde nok ikke brugt den, siger Cæcilie Crawley og forsætter:

- Men havde der været gentagende eksempler, så havde jeg formentlig brugt den.

KL skal ikke gøre mere – debatten er i gang

Cæcilie Crawley understreger, at det er et fremragende initiativ.

- Jeg tror ikke, at KL som sådan behøver at gøre mere lige nu. Jeg er sikker på, at den debat vi har haft, den har sat rigtig mange diskussioner i gang. Jeg tror, at det egentlig er det vigtigste.

Sonja Marie Jensen deler Cæcilie Crawleys holdning, men hun havde gerne set tiltaget for mange år siden.

- Jeg synes, det er rigtig godt. Det er et nødvendigt tiltag, som KL endelig har fået lavet. Det er også på tide, at vi får lavet det her tiltag, siger Sonja Marie Jensen.

Kommunalpolitikere står alene tilbage

- Spillereglerne og reaktionsmulighederne i det politiske liv er anderledes end på en ”almindelig” arbejdsplads. Som politiker kan man selvfølgelig henvende sig til sin borgmester eller kommunaldirektør, men det kan også være nødvendigt med en ekstern mulighed, siger KL’s formand, Jacob Bundsgaard (S), i en pressemeddelelse.

Og lige præcis den problematik kender Sonja Marie Jensen til.

- Det er netop dét, der er problemet. Der har ikke rigtig været noget sted, man kunne gå hen til som politiker. Vi har ikke nogen fagforening, da vi ikke som sådan er ansat. Hvis man går i medierne, skal man indstille sig på at blive offentligt udskammet. Og hvis man ikke føler, at man er tryg ved at gå til sin lokale ledelse, så bliver man simpelthen nødt til at have en anden mulighed, siger Sonja Marie Jensen.