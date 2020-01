Efter skærpelse: Næsten 500 har fået klip på Fyn

En håndholdt mobil eller anden lignende elektronik, der ikke er monteret i bilen, har de seneste måneder kostet flere hundrede bilister på Fyn et klip i kortet.

I alt er 491 blevet taget med fingrene på mobilen fremfor rattet, fra straffen blev skærpet d. 10. september 2019 og frem til midten af januar. Det viser tal fra Rigspolitiet ifølge JyskeVestkysten.

Hos Fyns Politi ser man med stor alvor på tallene.

- De bekræfter os i, at der er brug for de kontroller, vi udfører i vores færdselsindsats og i den daglige patruljering i politikredsen, lyder det.

Næsten 7000 taget på landsplan

På landsplan drejer det sig om 6814 bilister, der ikke har haft deres opmærksomhed på trafikken og derfor har fået et klip.

Inden skærpelsen kostede forseelsen en bøde på 1500 kroner og en afgift på 500 kroner til Offerfonden.

For at undgå bøder, afgift og nu klip kræver det, at man som bilist har sit udstyr anbragt i en fastgjort holder i køretøjet, eller at al brug foregår uden fysisk berøring af knapper eller display.

Det kan for eksempel ske via stemmestyring eller haedset.