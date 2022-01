Efter skideballe: Trafikstyrelsen risikerer fyringer og skærper tilsyn med låse på togvogne

I første omgang vil en uafhængig undersøgelse blive gennemført af Transportministeriet.

For ifølge Haverikommissionen vidste Trafikstyrelsen, at DB Cargo havde problemer med låsene. Umiddelbart før hændelsen den 13. januar sidste år, hvor det var mere held end forstand, at en øl-trailer ikke røg af et DB Cargo-godstog på lavbroen over Storebælt, havde DB Cargo lige op til episoden selv indberettet, at der var låseproblemer på nogle af deres trailere, når de blev udsat for lodret træk.

Så kunne man simpelthen løfte trailerne af, selv om de var låst efter alle foreskrevne regler.