Efter skybrudsvarsel - sådan bliver onsdagsvejret

Tirsdag så DMI sig nødsaget til at varsle om dobbelt skybrud over hele Fyn, og selvom der stadig er risiko for, at der kan komme lokale skybrud, hagl og torden, så bliver det overvejende rigtig godt vejr, lyder det fra selvsamme sted.

Der vil nemlig være nogen sol mange steder på Fyn. På Vestfyn kan der dog i eftermiddag komme lokale byger. Generelt vil fynboerne opleve temperaturer på op mellem 22 og 27 grader, lokalt kan det endda bliver lidt varmere.

Vinden bliver svag til jævn fra øst og sydøst eller skiftende retninger, ved kysterne først på dagen stedvis frisk vind. I aften og i nat vil der efterhånden komme regn eller byger fra sydvest, lokalt måske med torden.