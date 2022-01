Efter stormen Malik: Fyn ramt af stormflod flere steder

Stormrådet har mandag bestemt, hvilke områder der har været stormflod efter stormen Malik. Afgørelsen har betydning for muligheden for at få erstatning for de skader, som stormen kan have forvoldt.

Stormrådet har afgjort, at der på Fyn var stormflod på følgende steder efter Malik:

Mellem Bogense Havn og Assens Havn, og mellem Kerteminde Havn og Fåborg Havn.

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for eventuelle skader, der er opstået som følge af stormfloden. Du kan se kortet over alle udpegede områder her.