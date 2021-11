Efter udmelding om udendørs stemmeafgivning: De fynske kommuner bekymrer sig om noget helt andet

I Svendborg er det netop tirsdag formiddags erfaringer, der bekymrer valgchefen i kommunen, Kim Christoffersen. Derfor håber han også, at de folk, der kan, vælger at stemme på selve valgdagen og ikke før, for valgstederne ér klar til at modtage og håndtere de folk, der kommer:

- Vi forbereder os på at gøre valgstederne så sikre som muligt på valgdagen, og det kan vi, fordi vi ved hvor mange og hvad, der venter os.

Et velkendt koncept

På pressemødet fortalte statsministeren, at Indenrigs- og Boligministeriet lige nu er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne og kommunerne om nogle spilleregler på de kommunale valgsteder. Én af dem er muligheden for at stemme udendørs.

I de fynske kommuner skaber statsministerens ordre om muligheden for at kunne stemme udendørs dog ikke panik.

- Vi kender konceptet, og selvom der denne gang måske er flere, der vil stemme udendørs, end de andre gange, bliver det ikke et problem, understreger valgchef i Svendborg Kommune.

Og på Nordfyn stemmer de i.

- Vi er klar til at tage i mod, siger Eva Skou Rasmussen.

Selvom konceptet om at afgive sin stemme gennem en nedrullet bilrude er velkendt og -brugt, er de både i Svendborg og på Nordfyn klar over, at der om en uge kan være flere biler foran valgstederne, men det løser man med mere mandskab, flere transportable valgurner og et nødvendigt impulskøb.