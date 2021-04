Efter våd søndag: Tørvejret er tilbage på Fyn

Mandag morgenen starter ellers til den kølige side med temperaturer, der kun lige når over frysepunktet.

- Vær opmærksom på, at det godt kan give en lille risiko for pletvis glatte veje. Vejbanerne kan i hvert fald godt være køligere, fortæller Peter Tanev.

Men i takt med at temperaturen stiger i løbet af dagen, stiger risikoen for byger også. Fra vest kommer skyerne, der indeholder nedbør, og de strejfer lige de nordlige del af Fyn.

- Ud på eftermiddagen kan der måske lige snige sig en enkelt eller to byger forbi mod nord. Og der er også en lille risiko for, at der kan være slud i de byger, siger Peter Tanev.