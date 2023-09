Efter ydmygelse på hjemmebane: Ekspert vil ikke blive overrasket over trænerfyring i OB

TV 2s fodboldekspert Morten Bruun var ikke imponeret over OB's præstation mandag aften mod Silkeborg. OB blev ydmyget på eget græs med 3-0, og mens de OB's trofaste fans græmmede sig, er reaktionen hos Morten Bruun en anden. Fodboldspilleren har en lang fortid som aktiv spiller for netop Silkeborg.



- Nu sad jeg jo og glædede mig over kampen på grund af mit forhold til Silkeborg. Jeg var jo så fræk for et år siden at skrive en klumme, Ligegyldige OB, og jeg kan jo bare konstatere, at OB har været meget dygtige til at leve op til den betegnelse.

Morten Bruun undrer sig samtidig over, hvordan man har handlet spillere i Odense på det seneste.

- Der var mange OB-fans, der klappede, da man præsenterede seks nye spillere, og de klappede videre da man hentede endnu flere nye spillere. Men det var jo spillere fra alle afkroge af Europa, ingen kendte, siger Morten Bruun og fortsætter.

- Jeg har det sådan, at jeg godt lige vil se, hvad de indeholder, og der har da også været fine glimt, men meget mere end glimt har det heller ikke været.

Indtrykket var skræmmende

Silkeborg konsoliderede med aftenens sejr over OB deres plads i toppen som Superligaens nummer 4. Og selvom Silkeborg helt åbenlyst er bedre kørende end fynboerne, var Morten overrasket over Obs formåen på hjemmebanen i Odense.

- Indtrykket var jo skræmmende. Godt nok er Silkeborg gode, men så gode er de heller ikke. OB blev jo ydmyget.

OB har hentet otte point for otte kampe. To sejre ude mod henholdsvis Brøndby og Hvidovre. To uafgjorte mod Randers og AGF og nederlag til Viborg, FC København, Vejle og senest Silkeborg.

Holdet har stadig en hjemmesejr til gode, og mandagens kamp satte en tyk streg under, at der er noget, der ikke fungerer for De Stribede.

Er Andreas Alm den rette mand på trænerposten?

- Altså, jeg kan kun vurdere de hidtil opnåede resultater, og der har de jo ikke været gode nok. Hvis Andreas Alm bliver fyret nu, så kan han dårlig være uenig i den beslutning.

Hvad skal der til for at vende den dårlige stime?

- Det kan der skrives afhandlinger om, hvad der skal til for OB. De må jo spørge sig selv, om det er vejen at skifte så kraftigt ud i en spillertrup. På den korte bane står jeg tilbage med, at man har hentet mere masse end klasse.

- Måske skulle man ikke have kastet penge efter så mange spillere, men i stedet have hentet nogle få med mere klasse, siger Morten Bruun.