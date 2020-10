Efterårsvejr: Våd, skyet og blæsende weekend venter

Der bliver god brug for både vind- og regnjakke, hvis du skal udenfor i løbet af weekenden. For rigtigt efterårsvejr har kurs mod Fyn, og vi kommer til at opleve både blæst og masser af regn, inden weekenden er omme.

- Allerede fra morgenstunden ligger de tunge skyer og dominerer, og så er der altså også en hel del vind. Vinden tiltager fra en østlig retning i løbet af dagen, og vi får frisk til hård vind fra øst. I løbet af dagen får vi også vindstød af kulingstyrke, så det bliver altså en noget blæsende fornøjelse, siger TV 2 Vejrets Sara Maria Mærkedahl til TV 2 Fyn.

Lørdag bliver også en dag, hvor der er rigtig mange skyer på himlen. Der kan dog også komme lidt huller i skydækket.

- Det betyder, at man kan få lov til at mærke disse solstrejf, og hvis de kommer rigtig godt igennem, så forventer vi, at temperaturen kommer op omkring 16-17 grader. Måske hvis man er heldig også 18 grader, siger vejrværten.

Der kan blive dannet nogle enkelte lette byger her i løbet af dagen, men det vil ifølge Sara Maria Mærkedahl primært være i småtingsafdelingen. Til gengæld er det rigtig efterårsvejr, og det er altså også det, vi kan forvente af søndagen.

- I løbet af natten til søndag kommer der et regnvejr ind over os, og så klarer det op i løbet af søndag morgen, og så bliver det opklaring i løbet søndag. Vinden aftager i løbet af dagen, og så ligger temperaturen altså fortsat på omkring de 15 til 17 grader, siger Sara Maria Mærkedahl