Efterforskning tog drejning: Tre fynboer dømt for omfattende bedrageri og coronasvindel

- Det viste sig, at flere af de sigtede havde lavet omfattende databedragerier, idet de havde skaffet sig adskillige personers id-oplysninger og uberettiget brugt disse til at søge diverse banker og lånevirksomheder om lån, siger Lars Petersen

Tre ud af fem dømt

De dømte er tre mænd. En 28-årig mand fra Nyborg, der er idømt syv års fængsel for svindel med coronamidler og databedrageri for 7,1 millioner kroner, samt hæleri af grov beskaffenhed og besiddelse af dopingmidler.

En 24-årig mand fra Nyborg er blevet idømt tre års fængsel for databedrageri for 4,5 millioner kroner, mens en 28-årig mand fra Odense har fået en straf på et år og ni måneders fængsel, hvoraf de tre måneder er ubetinget, mens de øvrige måneder er gjort betinget med vilkår om 260 timers samfundstjeneste. Han har udøvet databedrageri for 3,1 millioner kroner.