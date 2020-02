Efterlyser vidner: Lastbil bakkede på motorvejsafkørsel

En 44-årig lastbilchauffør har fået en bøde på 17.000 kroner efter en episode, der udspillede sig på Fynske Motorvej lørdag morgen.

Ifølge Fyns Politi var chaufføren kørt af ved afkørsel 56 Ejby i retning mod Middelfart, da han pludseligt ombestemte sig.

- Han har åbenbart fortrudt, og så begynder han at bakke i stedet for bare at køre lige over, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Lastbilen, der også havde en anhænger på, ramte en bil, der holdt bagved, selvom denne forsøgte at komme så langt ud i siden af vejen som muligt. Alligevel førte det til en krøllet forskærm. Der var ikke nogen, der kom til skade ved episoden, oplyser vagtchefen.

Den 44-årige lastbilchauffør, som er fra Bulgarien, nægter ifølge vagtchefen at have bakket. Politiet efterlyser derfor vidner, der har set episoden.

- Det vil være rart, hvis der er nogen, der har set episoden, som kan hjælpe os med at opklare præcis, hvad der er foregået, siger vagtchefen.

Bøden på 17.000 kroner dækker over både overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelserne, og at der blev bakket på motorvejen.

- Det er en alvorlig overtrædelse af færdselsloven at bakke på motorvejen. Uanset om det er på en afkørsel eller ej, siger vagtchefen.

Episoden skete klokken 7.57 lørdag morgen, og der er tale om en hvid lastbil med påskriften 'DSV' på siden. Den havde desuden en blå anhænger på. Har man set episoden, kan man kontakte Fyns Politi på telefon 114.