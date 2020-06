Ejere spæder til: Tocifret millionbeløb skal begrænse fyringer i mediekoncern

Om kun én uge var der bebudet sparerunde i mediekoncernen Jysk Fynske Medier, som Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis hører under, men den sparerunde ser ud til at blive væsentligt mildere end først annonceret.

Ejerkredsen i Jysk Fynske Medier har nemlig valgt at træde til med en hjælpende hånd i form af 32,5 millioner kroner årligt de næste tre år. Det skriver Media Watch.

- Aktionærgrupperne bag Jysk Fynske Medier har besluttet sig for de næste tre år at give afkald på betaling for udgiverrettigheder, som er 17,5 mio. kr. om året. Derudover har vi besluttet at sænke overskudsforventningerne fra 20 mio. kr. årligt til 5 mio. kr. årligt de næste tre år, siger Per Westergård, der er bestyrelsesformand for Jysk Fynske Medier, til Media Watch.

Redder redaktionelle stillinger

Med pengene følger dog en række betingelser, særligt at de redaktionelle besparelser skal begrænses, og tillidsrepræsentantet for de redaktionelle medarbejdere, Per Schultz-Knudsen, forventer, at ejernes håndsrækning vil nedbringe antallet af fyringer markant.

- Det stiller os betydeligt bedre, og det er rart at vide, vi har nogle publicistiske ejere, der sætter forpligtelsen til at arbejde for demokrati og sammenhængskraft i de lokale samfund højere end profitmaksimering, siger han til Media Watch.

De resterende millioner skal gå til at sætte yderligere gang i udviklingen enten gennem opkøb eller investeringer.