Eksamener kan aflyses: - Det giver god mening

I midten af maj går landets unge mennesker på en gymnasial uddannelse på læseferie, fordi de skal forberede sig til de skriftelige og mundtlige eksamener i juni. Rigtig mange af dem, der går på læse ferie, gør det også med det formål at afslutte studentereksamen og få sit eksamensbevis og ikke mindst huen sat på hovedet.

Men det er underligt, at jeg måske ikke får huen på, som det normalt sker. Nikolaj Petterson, 3.g, Handelsgymnasiet Vestfyn.

Men det kan gå hen og blive aflyst i år som følge af coronakrisen. Folketinget hastebehandlede og vedtog torsdag en ny lov, som giver børne- og undervisningsområdet Pernille Rosenkrantz-Theil mulighed for at aflyse eksamener. En mulighed, som nogen godt kan se fornuften i.

- Det er liv og sunhed over karakter og uddannelse. Det er der ingen tvivl om, siger 18-årige Nikolaj Petterson, der til daglig går i 3.g på Handelsgymnasiet Vestfyn.

- Men det er underligt, at jeg måske ikke får huen på, som det normalt sker.

Fjernundervisning er ikke optimalt

For Nikolaj Pettersen, der lige nu modtager fjernundervisning fra sine undervisere, er der en anden god grund til, at en aflysning ikke er en dum idé.

Undervisningen fungerer udmærket, men det kan ikke sammenlignes med at møde op på skolens matrikel hver dag.

- Jeg ser det som en mulighed, der giver mening. Vi står i en krise, som gør, at vi modtager virtuel undervisning. Lærerne gør rigtig godt og forebereder sig godt, men det er ikke det samme som at sidde i et klasselokale, hvor man har mulighed for hjælp på en helt anden måde. Så hvis det varer længe det her, er det en god idé, siger han.

Vil gerne til eksamen

Nikolaj Petterson har ikke selv noget imod at gå til eksamen. Det vil han gerne, men han bliver hellere hjemme, når myndighederne siger, at det er det, vi skal.

- Det skal ikke lyde som om, jeg ikke vil til eksamen, men jeg har ikke noget imod, at det består af årskarakter. Vi har haft tre år med undervisning, som lærerne kan vurdere os retfærdigt ud fra.

Men hvis coronakrisen varer ved, er aflysning af eksamen en god idé for nogen elever, mener ham.

- For de elever, der har det svært i nogle fag, er virutel undervisning ikke optimalt. Det kan være svært at følge med, og det kan være svært at stille spørgsmål, siger han.

Mærkeligt farvel til klassekammerater

Det, der er rigtig ærgerligt ved den her situation, er for Nikolaj Petterson, at han måske har set sine klassekammerater for sidste gang på skolen. Det er nogle, han har brugt tre år med og er blevet rigtig gode venner med.

- Det er en meget underlig tanke. Men forhåbentligt kan vi og skolen tage initiativ til at mødes, når krisen er ovre, for det er en mærkelig måde at sige farvel på, siger han.

Selvom Nikolaj Petterson savner sine klassekammerater, ved han godt, at det eneste rigtige er at blive hjemme og holde afstand til, hvilket han også gør. Men den første uge har allerede for sat tingene i perspektiv for ham.

- Jeg tror, at alle unge ønsker, at vi hurtigst muligt kan komme tilbage til en hverdag. Når man ikke har den, lærer man at sætte pris på det, man havde. Man samler den gamle hverdag.

Indtil videre er skoler og institutioner fortsat lukkede i 14 dage til den 30. marts.