Ekspert anbefaler hjemmetest i juledagene: Derfor er den smartere end PCR

Dog forstår Peter Busk Kamp godt den skepsis, der kan opstå i forbindelse med selvtestning, og opfordrer til et kritisk blik på hjemmetestene.

Han anbefaler hjemmetest af mærkerne Roche eller Biosenser.

- Jeg undrer mig over, at man bare kan sælge alle slags test. For med nogle af dem vil det svare til, at man tager en graviditetstest og kalder det covid-19-test, siger han, men fastslår at man roligt kan stole på Roche og Biosenser.

Test kun ved behov

Anne Marie-Vangsted, der er direktør for Testcenter Danmark, opfordrer til, at man kun tager en PCR-test, hvis man har symptomer, er nærkontakt til en smittet eller er testet positiv for corona i en hurtigtest.